Moins d'actes de piraterie dans le Golfe de Guinée

Le Golfe de Guinée a enregistré 34 incidents de piraterie maritime et de vol à main armée en 2021, soit une forte baisse par rapport aux 81 de 2020, a déclaré un organisme maritime mondial.

Dans son rapport annuel sur la piraterie publié jeudi, le Bureau maritime international (BMI) a attribué la baisse des incidents de piraterie à la présence accrue de navires de la marine internationale et à la coopération entre les autorités régionales.

‘Le BMI salue les mesures énergiques prises par les marines internationales et les autorités régionales dans le golfe de Guinée, qui semblent avoir contribué à la baisse du nombre d'incidents signalés et au maintien de la sécurité des équipages et du commerce’, a déclaré Michael Howlett, directeur du BMI, dans le rapport.

Toutefois, le Golfe de Guinée reste le point chaud de la piraterie dans le monde.

Le rapport invite les équipages et les navires qui naviguent dans ces eaux à faire preuve de prudence, car les auteurs de ces actes restent violents et le risque pour les équipages demeure élevé.

La baisse des incidents de piraterie dans le golfe de Guinée a également contribué à la réduction globale des incidents signalés en 2021 dans le monde, indique le rapport, ajoutant qu'en 2021, le centre de signalement des actes de piraterie du BMI avait recensé 132 incidents de piraterie et de vols à main armée contre des navires dans le monde, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 1994.

Malgré la baisse des activités de piraterie, l'organisme maritime mondial exhorte les Etats côtiers à reconnaître le risque inhérent à la piraterie et aux vols à main armée et à lutter énergiquement contre ce crime dans les eaux de leur zone économique exclusive.

Le Togo, confronté à la piraterie, a renforcé son dispositif en modernisant sa Marine et en développant la coopération avec la France, les Etats-Unis et les pays voisins.