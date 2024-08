Partenariat fructueux

L'Association Africaine de l’Eau et de l’Assainissement (AAEA) tiendra du 29 juillet au 1er août à Lomé les Assises du Conseil Stratégique et Technologique (CST). Cet événement de grande envergure réunira les principaux acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement sur le continent africain pour discuter des défis posés par les changements climatiques.