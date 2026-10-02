Première réunion de la commission mixte Togo-Russie

Les travaux de la première session de la Commission mixte intergouvernementale Togo-Russie se sont achevés le 1er octobre à Lomé, par la signature d'un mémorandum d’entente.

Coprésidée par le ministre togolais de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, et son homologue russe de l'Énergie, Sergueï Tsivilev, la rencontre a permis de donner un contenu concret à la coopération bilatérale.

Egalement présente, Angelina Zuikova, chargée des pays africains au ministère du Développement économique de la Russie.

La session a identifié plusieurs projets d'accords à finaliser : promotion et protection des investissements, coopération douanière, commerce, éducation, agriculture, énergie, science et innovation, culture, emploi, technologies de l'information et transports. Les délégués ont convenu que la deuxième session se tiendra à Moscou en 2028.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique bien plus large : depuis plusieurs années, la Russie mène une offensive d'influence assumée sur le continent africain, combinant volet économique, culturel et sécuritaire.

Sur le plan militaire, Moscou a progressivement remplacé le groupe Wagner par l'Africa Corps, force paramilitaire directement rattachée au ministère russe de la Défense, aujourd'hui déployée dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

En 2025, le Togo avait lui-même été ajouté à la liste des pays africains cherchant à partager formation militaire et renseignement avec la Russie, alors que le pays fait face à des violences venues du Sahel dans sa région septentrionale.

Sur le plan du soft power, Moscou mise également sur la formation universitaire, avec une hausse marquée du nombre d'étudiants africains accueillis en Russie, ainsi que sur un discours panafricaniste et souverainiste, qui surfe sur les ressentiments historiques liés à l'héritage colonial occidental. Une stratégie globale qui doit culminer, fin octobre 2026, lors d'un nouveau sommet Russie-Afrique à Moscou.

Le Togo et la Fédération de Russie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1960.

Le 19 novembre 2025, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, avait été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine, les deux dirigeants confirmant leur volonté de renforcer leurs relations et instruisant la mise en place de cette Commission mixte.