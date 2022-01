Prochaines retrouvailles entre l'Afrique et l'Europe

Un sommet Union européenne-Union africaine aura lieu début février à Bruxelles, si les conditions sanitaires sont réunies.

A quelques semaines de cet important rendez-vous auquel le Togo devrait prendre part, la Fondation Afrique-Europe organise organise des dialogues Talking Africa-Europe qui s’étaleront du 20 janvier au 3 février.

Plusieurs thématiques seront abordées comme l’accès aux vaccins contre le Coronavirus, la migration et la mobilité dans le partenariat Afrique-Europe et une session sur le climat.

La Fondation Afrique-Europe a été cofondée par Friends of Europe et la Fondation Mo Ibrahim, en partenariat avec l’African Climate Foundation et The ONE Campaign ainsi qu’avec de nombreuses parties prenantes issues de la société civile, du monde économique et politique et de la jeunesse en Afrique et en Europe.

L'objectif de la Fondation Afrique-Europe est de faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes, de catalyser les partenariats et de débloquer de nouvelles opportunités qui peuvent transformer de manière concrète les relations Afrique-Europe.

La Fondation est mobilisée pour la construction d'un partenariat réel, inclusif et transformateur entre l'Afrique et l’Europe, indiquent ses animateurs.