Projets à impacts forts

L'ambassade du Canada au Togo a lancé un appel à propositions pour le Fonds canadien d'initiatives locales (FCIL).

Le FCIL est un programme conçu pour appuyer des projets à petite échelle et à fort impact dans les pays en développement, qui s'harmonisent avec les priorités thématiques du ministère des Affaires mondiales du Canada.

Le programme vise des projets conçus et élaborés principalement par des partenaires locaux.

Ils sont sélectionnés et approuvés par l'ambassade ou le Haut-Commissariat du Canada concerné.

Le FCIL sert également à appuyer les relations bilatérales entre le Canada et les pays bénéficiaires et leurs sociétés civiles, en renforçant les contacts et en appuyant les initiatives locales.

L'ambassade acceptera les propositions entre 25.000 et 45.000 dollars canadiens.