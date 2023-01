Promotion des énergies renouvelables

Bärbel Höhn, représentante spéciale du ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) pour l’énergie en Afrique, séjourne au Togo jusqu’au 3 février.

Le but de cette visite est d’identifier et de promouvoir des solutions décentralisées et durables pour l’approvisionnement en énergie.

Mme Höhn doit visiter des projets financés par l’Allemagne et ses partenaires de Team Europe dans les régions des Plateaux et Centrale.

Elle se rendra à Sokodé, puis à Blitta ainsi qu’à Kpalimé.

Elle accordera une attention particulière aux énergies renouvelables, surtout à l’utilisation productive de l’énergie solaire, indiquent les services de l’ambassade d’Allemagne.

Berlin est un partenaire clé du gouvernement et de l’entreprenariat togolais dans la perspective de mettre en place des solutions centralisées et décentralisées pour l’approvisionnement en énergie renouvelable et pour l’extension du réseau électrique, au profit des centres urbains et des villages.

Un approvisionnement en énergie de façon fiable et à un coût abordable est la base du développement économique et d’une bonne cohésion sociale.

L’électrification peut aussi avoir un effet de stabilisation et de prévention de l’extrémisme.

L’Allemagne et l’Union Européenne sont donc convenues avec le Togo d’y contribuer à travers le Projet d’Urgence pour la Région des Savanes (PURS - volet électricité, mis en œuvre par le projet ProEnergie à travers la GIZ).

Le Projet d’Extension du Réseau Electrique des Centres Urbains du Togo (PERECUT) de trois membres de l’Équipe Europe (France, Allemagne et UE) y contribue également.