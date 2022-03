Proposer une alternative aux populations rurales

Le taux annuel de déforestation est de 4,5%. En cause, l'expansion agricole, l'exploitation forestière, les feux de végétation et l'approvisionnement en bois-énergie.

Le Togo compte restaurer, 1,4 millions d'hectares de terres et de paysages dégradés à l’horizon 2030.

La coopération allemande (GIZ) va aider le pays dans ce programme de restauration. Concrètement, les populations rurales bénéficieront d’activités génératrices de revenus dans d'autres secteurs agricoles afin de limiter l’abattage des arbres.

'Notre coopération vise non seulement la restauration des paysages forestiers, mais surtout le développement des filières forestières porteuses ligneuses et non ligneuses, en particulier les filières de karité, miel, néré' a indiqué Florent Dirk Thies, coordonnateur du volet agricole à la GIZ-Lomé.