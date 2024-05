Régulation des télécommunications : conclave à Lomé

La ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale, Cina Lawson, a ouvert mardi à Lomé le séminaire du réseau francophone de la régulation des télécommunications (FRATEL).

Ce réseau est une organisation qui regroupe les autorités de régulation des télécommunications des pays francophones.

Créé en 2003, FRATEL a pour mission de renforcer la coopération entre les régulateurs francophones, de favoriser l'échange de bonnes pratiques et d'expériences, et de promouvoir une régulation efficace et harmonisée des télécommunications dans l'espace francophone.

150 délégués de 48 pays membres sont présents dans la capitale togolaise ainsi que des représentants de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).