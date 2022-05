Sécurité maritime : mission conjointe de l'UE

Une mission conjointe de l’Union européenne et de ses Etats membres (Allemagne, Danemark, Espagne, France, Portugal et Italie) conduite par le Coordonnateur principal de l’Union européenne pour la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, séjourne à Lomé du 17 au 19 mai avec pour objectif de renforcer la coopération avec le Togo sur la sécurité maritime.

Elle est dirigée par Nicolás Berlanga Martínez, coordonnateur principal de l’UE pour la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.

Les navires européens ITS Rizzo (Italie) et NRP Viana do Castelo (Portugal) seront également en visite au port de Lomé dans le cadre de l’initiative européenne des Présences Maritimes Coordonnées dans le Golfe de Guinée.

Le Togo réalise d’importants efforts ces dernières années dans la lutte contre l’insécurité dans le Golfe de Guinée. Le pays a d’ailleurs accueilli en octobre 2016 un sommet extraordinaire de l’Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. La Charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritimes signée par 35 Etats africains est le symbole de l’engagement régional et international du Togo sur l’épineuse question de la protection des mers et océans, indique le communiqué de l’UE.

L'objectif de la mission est de renforcer la coopération avec le Togo en matière de sécurité maritime.

L’Union européenne souhaite réaffirmer son engagement comme partenaire important du Togo dans la lutte contre l’insécurité maritime.

Le mécanisme européen de Présences Maritimes Coordonnées vise à accroître la capacité de l'Union européenne en tant que partenaire fiable et acteur de la sûreté maritime, en renforçant l'engagement opérationnel européen et en assurant une présence et une couverture maritimes permanentes dans les zones d'intérêt maritimes établies par le Conseil de l’UE, tout en promouvant la coopération et le partenariat en mer au niveau international.

Nicolás Berlanga Martínez connaît bien le Togo. Il fut l'ambassadeur de l'UE à Lomé pendant plusieurs années.