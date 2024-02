Taverny-Baguida, même combat

La commune de Golfe 6 (Baguida, banlieue Est de Lomé) vient de signer un accord de coopération avec la ville de Taverny (région parisienne).

Ce partenariat englobe les domaines comme la culture, la décentralisation, la protection de l’environnement.

Pour l’occasion la maire, Florence Portelli, a fait le voyage. C’est son premier séjour au Togo.

Taverny se situe à 20 km au nord-ouest de Paris. Elle compte 27.000 habitants.

Florence Portelli est vice-présidente de l’Association des maires de France depuis 2021.

Republicoftogo.com : Pourquoi avez-vous porté votre choix sur Baguida ?

Florence Portelli : Tout est parti d’un contact, il y a quelques années, avec une représentante de Canal+ Afrique qui est d’origine togolaise, native de Baguida, et productrice de la série Oasis.

Dès lors nous nous sommes intéressés à cette commune. Le maire de Baguida est venu à Taverny pour creuser un peu plus cette relation et les choses se sont plus consolidées.

Republicoftogo.com : Quelle est la nature de la convention signée entre Taverny et Baguida ?

Florence Portelli : L’idée est de s’inspirer les uns des autres en se donnant des conseils mutuels. Nous ne sommes pas là en donneurs de leçons mais pour nous apporter une expertise.

Même si la France a une vieille histoire de décentralisation, il y a toujours des choses sur lesquelles on se questionne. Comme on apprend de ses erreurs, nous avons la possibilité de parler de nos erreurs à nos amis de Baguida afin qu’ils ne tombent pas eux-aussi dans les mêmes problèmes.

La philosophie de notre partenariat est un partage de connaissances.

Dans ce cadre, un élu local sera en stage chez nous en mai prochain.