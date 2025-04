Un centre de réinsertion pour jeunes filles vulnérables verra bientôt le jour à Lomé

L’ONG belge Eclore s’associe au gouvernement pour construire un centre d’accueil et de réinsertion destiné aux jeunes filles en situation de vulnérabilité, souvent livrées à elles-mêmes dans les rues de Lomé.

Ce projet, porté par Eclore Afrique et soutenu par le ministère de l’Action sociale, verra le jour d’ici douze mois à Amaréto Assiko, dans la commune d’Agoènyivé 2.

Sur une parcelle de 1000 m², un bâtiment de trois étages sera érigé, comprenant dortoirs, salles de formation, espaces d’échange, dispensaire et accompagnement psychosocial. Le but est d’offrir un cadre sécurisé et structurant à ces filles, avec un accès à la santé, à l’éducation et à des formations qualifiantes. Certaines, en capacité de poursuivre leurs études, bénéficieront de bourses grâce à des partenaires.

Stanislas Eskenazi, cofondateur d’Eclore Afrique, précise : « Nous voulons éviter les grossesses précoces et permettre une réinsertion sociale avant 20 ans. Le but est qu’elles deviennent des ambassadrices du Togo. »

Mercredi, la ministre Kossiwa Zinsou-Klassou a posé la première pierre du projet, saluant une coopération internationale exemplaire.

Ce centre s’inscrit dans la vision du chef de l’État : ne laisser personne de côté. Il représente un espoir concret pour de nombreuses jeunes filles, victimes de marginalisation et d’exploitation, en quête de dignité et d’un nouveau dépa