Un partenaire fiable pour la sûreté maritime

Une mission conjointe de l’Union européenne et de ses Etats membres (Allemagne, Danemark, Espagne, France, Portugal et Italie) conduite par Nicolás Berlanga Martínez, le coordonnateur principal de l’UE pour la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, achève jeudi une visite de 48h au Togo.

La délégation s’est rendue hier à bord des navires ITS Rizzo (Italie) et NRP Viana do Castelo (Portugal), en escale au port de Lomé, dans le cadre de l’initiative européenne des ‘Présences Maritimes Coordonnées dans le Golfe de Guinée.'

‘La présence de ces navires et de leurs équipages à Lomé témoigne de la volonté de l'Union européenne de renforcer la coopération avec le Togo afin d'assurer la sécurité des navires dans le Golfe de Guinée’, a indiqué Joaquín Tasso Vilallonga, l’ambassadeur européen, responsable de la DUE.

Le mécanisme européen de Présences Maritimes Coordonnées vise à accroître la capacité de l'UE en tant que partenaire fiable et acteur de la sûreté maritime, en renforçant l'engagement opérationnel européen et en assurant une présence et une couverture maritimes permanentes dans les zones d'intérêt maritimes établies par le Conseil de l’UE, tout en promouvant la coopération et le partenariat en mer au niveau international.