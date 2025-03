Un partenariat avec la France pour moderniser l’état civil

La gestion de l’état civil constitue un axe majeur de coopération entre la France et les communes togolaises.

Après une première phase réussie dans certaines localités, notamment dans la préfecture des Lacs, où un projet a permis l’enregistrement systématique des naissances, l’initiative s’étend désormais à Kloto 1 (Kpalimé).

Dans la commune de Kloto 1, l’accompagnement français portera sur plusieurs aspects clés :

Numérisation des documents administratifs

Sécurisation des données de l’état civil

Amélioration des services publics pour une administration plus efficace et transparente

Ce projet vise à garantir les droits des citoyens, tout en facilitant leur accès aux services publics essentiels.

Les autorités municipales de Kloto 1 voient dans cet appui un levier de modernisation qui renforcera la transparence et l’efficacité de l’administration locale.

Winny Dogbatsè, maire de la commune Kloto 1, a confirmé que les discussions avec les autorités diplomatiques françaises à Lomé sont en cours et qu’un soutien élargi à d’autres communes togolaises est envisagé.

‘Nous avons noté une volonté manifestée de la France d’accompagner non seulement Kloto 1 dans ce processus, mais toutes les communes du pays. C’est un partenariat qui pourra nous permettre de garantir les droits des citoyens et faciliter leur accès aux services publics,’ a-t-il déclaré.

Le partenariat entre la France et le Togo repose sur des relations historiques solides et une coopération diplomatique exemplaire. Cet engagement dans la modernisation de l’état civil s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer la gouvernance locale et à améliorer la qualité des services administratifs pour les populations togolaises.

Avec ce projet, la commune de Kloto 1 franchit une nouvelle étape vers une administration moderne et accessible à tous.