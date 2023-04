Israël n’a plus d’ambassade au Togo depuis de longues années. La représentation diplomatique se trouve à Abidjan.

Le ‘club des amis d’Israël au Togo’, espère l’ouverture d’un consulat prochainement à Lomé afin de développer la coopération entre les deux pays.

‘Israël est un cas d'école pour l’Afrique et pour le Togo. Les israéliens travaillent et nous pouvons faire la même chose ici et inculquer cela aux jeunes. Si le jeune togolais est accro à la politique, le jeune israélien n’attend rien de l’Etat, il aime l’entrepreneuriat’, explique Kossi Nouaty, le président du Club des Amis d’Israël au Togo.

Cette association a été créée il y a 14 ans. Elle ambitionne de développer les échanges sur le plan diplomatique, économique, culturel et éducatif.

‘Quand vous allez en Israël, c’est un petit paradis. Nous voulons que notre pays soit comme Israël et nous savons que le Togo a tout ce dont il a besoin pour se développer’, indique M. Nouaty qui est par ailleurs le président de la Chambre de commerce Togo-Israël.

Le président Faure Gnassingbé a effectué plusieurs visites officielles en Israël ces dernières années.