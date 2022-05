Une agriculture durable

Un accord de partenariat a été signé entre le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires (Université de Lomé) et Vencomatic Group.

Cette société néerlandaise fournit des solutions pour un élevage de volailles réussi avec le plus faible impact environnemental possible, tout en atteignant les plus hauts niveaux de bien-être animal.

Elle est à l’origine en 1983 du premier pondoir d’élevage automatique.

Vencomatic installera une unité de démonstration dans les prochains mois. Si l’essai est concluant, différentes solutions seront proposées aux éleveurs togolais.