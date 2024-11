Une initiative stratégique pour la stabilité de la région ouest-africaine

La Marine togolaise participe, du 4 au 7 novembre, à un nouvel exercice ‘Grand African Nemo’.

Le Grand African Nemo est un exercice maritime de grande envergure qui se déroule chaque année dans le Golfe de Guinée. Il vise à renforcer la coopération régionale et les capacités opérationnelles des pays participants en matière de sécurité maritime.

Il est organisé par la Marine nationale française en partenariat avec plusieurs pays africains, et il est encadré par l’Architecture de Yaoundé, une structure régionale dédiée à la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.

L'exercice est structuré autour de plusieurs thématiques clés, parmi lesquelles la lutte contre la piraterie et les attaques armées en mer, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la gestion de la pollution marine.

Le Grand African Nemo regroupe les pays riverains du Golfe de Guinée, notamment le Togo, le Bénin, le Nigéria, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et bien d’autres. Chaque pays apporte ses forces navales et participe activement aux opérations maritimes et aux ateliers de formation. Ce regroupement favorise la mise en place d’une collaboration régionale robuste et renforce l'interopérabilité entre les marines des différents pays.

La France est un partenaire clé de cet exercice, apportant un soutien logistique et une expertise technique.

L’Architecture de Yaoundé, une organisation sous-régionale créée pour répondre aux menaces maritimes, joue également un rôle essentiel en coordonnant les efforts des pays du Golfe de Guinée et en facilitant le partage d’informations. Ce cadre institutionnel permet aux pays africains de disposer d’un dispositif commun pour lutter contre les menaces en mer.

Pour coordonner et structurer ses actions maritimes, le Togo a mis en place l’Organisme national de l’action de l’État en mer (ONAEM). Cet organe est chargé de piloter toutes les initiatives en matière de sécurité maritime, sous la direction de la Préfecture maritime, qui en est le bras opérationnel.

Le Togo participe aussi chaque année à l’Obangamé Express, cette fois organisé par les Etats-Unis.