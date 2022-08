Une solidarité naturelle

Les municipalités se mobilisent en faveur des communes victimes de récentes attaques terroristes. Il s’agit de Kpendjal 1 et Kpendal 2 (nord Togo).

Des dons seront envoyés (argent et vivres) à la population via un ‘fonds d’aide et de solidarité’ lancé à l’initiative de l commune Agoènyivé 3 (Lomé).

‘Après avoir suivi tout ce qui s’est passé nous ne pouvons pas rester les bras croisés’, a indiqué le maire, Yawo Adonkanu.

La région frontalière avec le Burkina-Faso a été l’objet de plusieurs attaques terroristes.