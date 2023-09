Volontaires des deux pays, unissez-vous

Une interaction entre les volontaires du Ghana et du Togo, c’est ce que souhaite développer Julien Lecas, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Accra.

Il a rencontré vendredi à Lomé les responsables de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT). Il avait à ses côtés Telngar Rassembeye, représentant de France Volontaire au Togo et au Ghana

‘Nous voulons renforcer les synergies potentielles entre les services de coopération et d'action culturelle du Ghana et l'ANVT dans le cadre du projet intitulé +Mobilité croisée des volontaires entre le Ghana et le Togo+', a déclaré M. Lecas.

Cette mobilité croisée entend encourager l'engagement des volontaires des deux pays et créer des opportunités uniques pour les jeunes de s'immerger dans des environnements différents.