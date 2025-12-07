Rubriques

Tendances:
Culture

Ovazu 2025 met le fonio à l’honneur

La localité de Kougnohou a vibré samedi au rythme de la 44ᵉ édition d’Ovazu, l’une des plus anciennes fêtes traditionnelles du Togo, dédiée aux moissons du fonio, céréale identitaire des peuples Akposso et Akébou.

Quand la culture devient moteur de développement © republicoftogo.com

La localité de Kougnohou a vibré samedi au rythme de la 44ᵉ édition d’Ovazu, l’une des plus anciennes fêtes traditionnelles du Togo, dédiée aux moissons du fonio, céréale identitaire des peuples Akposso et Akébou.

Cette édition a réuni des milliers de participants dans une ambiance à la fois solennelle, culturelle et festive.

Comme le veut la tradition, la cérémonie a débuté par des rites sacrés, avant la présentation et la dégustation du fonio, véritable trésor agricole local.

Les danses emblématiques Gbéko et Azomu, accompagnées de troupes venues de Doufelgou, Kéran et Dakpen, ont magnifié la diversité culturelle de la région.

Représentant Faure Gnassingbé, président du Conseil, la ministre de la Communication Florence Yawa Kouigan a souligné la portée citoyenne d’Ovazu : « Cette symbiose, expression d’un brassage et d’un dialogue interculturel, est un ferment de paix indispensable à notre développement. Elle s’accorde pleinement avec la vision du Président du Conseil pour un Togo stable, uni et prospère. »

Elle a rappelé l’importance d’un débat public apaisé, fondé sur le respect, la responsabilité et l’inclusion.

La présence remarquée de membres du gouvernement, de parlementaires, de sénateurs, d’élus locaux et de délégations du Ghana a donné à Ovazu 2025 une envergure régionale.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un acteur culturel engagé

Un acteur culturel engagé

Le 24 novembre, lors de la 25ᵉ session de l’assemblée générale des États parties à la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, le Togo a été élu pour la première fois membre du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.