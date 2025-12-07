Ovazu 2025 met le fonio à l’honneur

La localité de Kougnohou a vibré samedi au rythme de la 44ᵉ édition d’Ovazu, l’une des plus anciennes fêtes traditionnelles du Togo, dédiée aux moissons du fonio, céréale identitaire des peuples Akposso et Akébou.

Cette édition a réuni des milliers de participants dans une ambiance à la fois solennelle, culturelle et festive.

Comme le veut la tradition, la cérémonie a débuté par des rites sacrés, avant la présentation et la dégustation du fonio, véritable trésor agricole local.

Les danses emblématiques Gbéko et Azomu, accompagnées de troupes venues de Doufelgou, Kéran et Dakpen, ont magnifié la diversité culturelle de la région.

Représentant Faure Gnassingbé, président du Conseil, la ministre de la Communication Florence Yawa Kouigan a souligné la portée citoyenne d’Ovazu : « Cette symbiose, expression d’un brassage et d’un dialogue interculturel, est un ferment de paix indispensable à notre développement. Elle s’accorde pleinement avec la vision du Président du Conseil pour un Togo stable, uni et prospère. »

Elle a rappelé l’importance d’un débat public apaisé, fondé sur le respect, la responsabilité et l’inclusion.

La présence remarquée de membres du gouvernement, de parlementaires, de sénateurs, d’élus locaux et de délégations du Ghana a donné à Ovazu 2025 une envergure régionale.