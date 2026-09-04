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Sérénité et lumière

Le peuple Guin, du sud du Togo, a célébré jeudi la 363ᵉ édition de la traditionnelle cérémonie de la pierre sacrée, à Avé-Gbatso (Glidji-Kpodji, préfecture des Lacs).

Un patrimoine « à vivre et à réinventer » © DR

Le peuple Guin, du sud du Togo, a célébré jeudi la 363ᵉ édition de la traditionnelle cérémonie de la pierre sacrée, à Avé-Gbatso (Glidji-Kpodji, préfecture des Lacs).

Cette année, la pierre est apparue de couleur blanche, symbole de paix, de pureté, de sérénité et de lumière, une invitation à la concorde et à une plus grande harmonie au sein de la société.

Connue sous le nom d'Épé-Ekpé, la prise de la pierre sacrée marque l'entrée dans la nouvelle année pour le peuple Guin. Selon la tradition, un grand prêtre plonge chaque année dans la lagune pour en ramener une pierre dont la couleur est interprétée comme un présage pour les douze mois à venir. Cet événement rassemble chaque année les ressortissants Guin venus de tout le Togo et de la diaspora, dans un moment à la fois spirituel et festif de retrouvailles et de fraternité.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson, ainsi que les ministres de la Culture, de la Justice et de la Santé. 

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