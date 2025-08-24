La localité de Tado, dans la préfecture de Moyen Mono, a vibré samedi au rythme de la fête traditionnelle Togbui Agni, célébrée par les communautés Adja-Tado.

Représentant du président du Conseil, Faure Gnassingbé, le ministre de la Réforme du service public, du Travail et du Dialogue social, Gilbert Bawara, a pris part à cette cérémonie riche en symboles et en mémoire historique.

Lieu de mémoire et sanctuaire identitaire, Tado est considéré comme le point de départ de plusieurs grandes civilisations de la sous-région. De cette terre féconde sont partis des princes qui fondèrent Abomey (capitale des rois du Dahomey), Notsè (berceau du peuple Ewé), Alada et Porto-Novo (haut lieu de prestige et d’influence).

Pour les autorités togolaises, chaque pierre et chaque souffle de Tado portent encore l’empreinte des hommes et des femmes qui ont façonné l’histoire et l’identité de ces peuples.

Dans son intervention, Gilbert Bawara a souligné que la fête Togbui Agni est plus qu’une tradition :

« Elle transcende les distances et les frontières du Togo, du Bénin, du Ghana, du Nigeria et au-delà. Elle est un serment renouvelé à vos aïeux, à vos racines, un engagement à préserver la richesse culturelle que nos anciens nous ont léguée. »

Le ministre a rappelé que cette célébration est une réaffirmation solennelle de l’appartenance à une même lignée et une même destinée.

« Une nation qui renie sa culture se prive de sa colonne vertébrale. De même, un peuple qui perd sa mémoire se condamne à l’errance. Revaloriser la culture, c’est consolider l’unité ; et consolider l’unité, c’est ouvrir la voie à un développement inclusif et durable », a affirmé Gilbert Bawara.