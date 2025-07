10 communes testent une nouvelle approche de développement

Le gouvernement, en partenariat avec la Coopération allemande (GIZ), vient de lancer un programme de mise en œuvre de 23 micro-projets locaux dans dix communes pilotes. Près de 170 millions de Fcfa ont été mobilisés pour cette initiative qui se veut un levier rapide, concret et participatif de développement à la base.

Les communes bénéficiaires – Oti Sud 1, Dankpen 1, Mô 2, Blitta 1, Est Mono 1, Haho 1, Agou 1, Avé 2, Vo 2 et Lacs 1 – ont été sélectionnées pour cette phase pilote en raison de la pertinence de leurs Plans de Développement Communal (PDC) et de leur volonté manifeste d’enclencher un changement tangible.

Les micro-projets portent sur des domaines cruciaux : renforcement des capacités locales, amélioration de l’accès aux services essentiels, promotion de l’entrepreneuriat local, et gouvernance plus participative et transparente.

Selon Gbloèkpo Koamy Gomado, ministre de l’Aménagement du territoire, ces projets ont été choisis selon des critères précis, notamment leur impact direct sur la population, leur faisabilité technique, et une durée de mise en œuvre n’excédant pas six mois. Une approche pragmatique et ciblée, censée pallier les difficultés structurelles observées.

En effet, une évaluation récente a révélé que seulement 51 des 117 communes disposent de PDC formels, et parmi elles, le taux de mise en œuvre reste très faible, oscillant entre 0,76 % et 44 %. Une performance limitée en grande partie due à la faiblesse des capacités techniques, financières et humaines des collectivités locales.

Une opportunité pour transformer les ambitions locales en actions

Pour les autorités, ces micro-projets ne sont pas de simples interventions ponctuelles, mais le point de départ d’un nouveau modèle d’action locale, plus agile, plus ancré dans le réel et mieux adapté aux capacités des communes.

« Cette initiative marque une étape importante dans notre démarche collective pour concrétiser nos ambitions communes. Ensemble, avançons résolument vers un avenir où le développement local rime avec prospérité, justice et cohésion sociale », a déclaré le ministre Gomado.

Ce partenariat avec la GIZ témoigne d’une volonté partagée de faire du développement local une priorité nationale, en misant sur des solutions souples, contextualisées et à fort impact.

Si cette phase pilote se montre concluante, elle pourrait ouvrir la voie à un élargissement du programme à d’autres communes, renforçant ainsi la dynamique de décentralisation engagée par l’État togolais.

Un pas de plus vers des collectivités locales actrices et moteurs de leur propre transformation.