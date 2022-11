11 millions d'euros pour développer le hors-réseau

Le fournisseur de systèmes solaires hors réseau établi à Londres, Bboxx, a obtenu un prêt de 11 millions d’euros, fourni par la Banque africaine de développement par l’intermédiaire du Fonds d’accès à l’énergie hors réseau (OGEF) pour accélérer l’électrification propre au Togo.

Bboxx a comme partenaire dans le pays EDF.

Le prêt permettra à la société de continuer à distribuer des systèmes solaires domestiques aux clients du dernier kilomètre, avec l'objectif d'atteindre 1,5 million de personnes d'ici 2030.

C'est l'objectif fixé par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie nationale d'électrification pour atteindre l'objectif de développement durable d'une énergie abordable, fiable et durable pour tous d'ici 2030.

Bboxx opère au Togo avec EDF depuis 2018 et cet accord marque la dernière réalisation de leur partenariat de longue date.

A ce jour, le programme hors-réseau a eu un impact positif sur plus de 300 000 togolais, offrant aux foyers, aux communautés et aux entreprises un accès à une énergie fiable et propre.