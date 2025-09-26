17 pays africains s’engagent pour élargir l’accès à l’électricité

Dix-sept pays africains ont adopté mercredi leurs « pactes nationaux pour l’énergie » dans le cadre de la Mission 300, un partenariat piloté par le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Objectif : fournir de l’électricité à 300 millions de personnes en Afrique d’ici 2030.

Parmi ces pays figurent le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la République du Congo, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone et le Togo. Les annonces ont été faites lors du Forum mondial Bloomberg Philanthropies à New York.

Ces plans d’action serviront de feuilles de route stratégiques pour guider les dépenses publiques, impulser des réformes et attirer des financements privés. Ils reposent sur trois axes : infrastructures, financements et politiques publiques.

Le président du Conseil togolais Faure Gnassingbé a souligné que ce compact permet de « garantir une électricité fiable, abordable et propre à tous », tout en mobilisant le secteur privé pour accélérer l’industrialisation et faire du Togo un hub énergétique compétitif.

Une dynamique continentale

Depuis son lancement, la Mission 300 a déjà permis de connecter 30 millions de personnes à l’électricité, et 100 millions supplémentaires devraient suivre prochainement.

Le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a insisté sur l’importance stratégique de l’énergie : « L’électricité est à la base de l’emploi, des opportunités et de la croissance économique. La Mission 300 est plus qu’un objectif, c’est une initiative de réformes durables qui réduisent les coûts et attirent l’investissement privé. »

De son côté, le président du Groupe de la BAD, Sidi Ould Tah, a rappelé que « fournir de l’électricité à un jeune entrepreneur, c’est lui donner la chance de développer une activité rémunératrice ».

La Mission 300 bénéficie du soutien de nombreux partenaires, dont la Fondation Rockefeller, GEAPP, l’initiative SEforALL, ainsi que le fonds fiduciaire ESMAP de la Banque mondiale. Ces institutions appuient les pays à travers des cofinancements et une assistance technique.

Une première cohorte de pays – Côte d’Ivoire, RDC, Libéria, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Tanzanie et Zambie – avait déjà présenté ses pactes énergétiques plus tôt cette année. Ensemble, ces initiatives comptent plus de 400 mesures destinées à renforcer les services d’électricité et à lever les obstacles pour les investisseurs.

Avec ces engagements, l’Afrique se dote d’une vision coordonnée pour relever l’un de ses plus grands défis : offrir une énergie fiable, propre et abordable à des centaines de millions de citoyens d’ici la fin de la décennie.