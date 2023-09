Tidiane Boye, le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), s’est entretenu mercredi à Lomé avec le Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé.

L’institution s’est engagée à accompagner le pays dans la mise en oeuvre des grandes axes de la Feuille de route, notamment en ce qui concerne l’agriculture, la logistique, la transformation et l’industrie extractive.

‘Nous allons aider le Togo pour la création d'un écosystème qui puisse favoriser le développement du secteur industriel’, a indiqué M. Boye.

L’ONUDI est une agence spécialisée des Nations Unies. Elle a pour mission de promouvoir et d’accélérer la croissance industrielle durable des pays en développement et des économies en transition et d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des population, en mobilisant ses ressources et ses compétences internationales.

Depuis de nombreuses années, l’ONUDI appuie le gouvernement du Togo pour accélérer la croissance industrielle et économique du pays.