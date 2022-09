Actions charitables

Santé, éducation, eau, assainissement, la Fondation Hussein Metairek est particulièrement active au Togo.

‘Nous avons vraiment mis le paquet. Nous avons l’une des plus grandes Fondations du pays. Seulement, on ne peut pas tout faire. On essaye le maximum pour soulager les populations’, explique son fondateur Hussein Metairek.

A quelques jours de la rentrée scolaire, des fournitures seront offertes aux élèves de familles dans le besoin.

La Fondation renouvelle cette opération chaque année.

Hussein Metairek dirige à Lomé l’entreprise de cosmétiques Dodo.