Aide directe au monde rural

TeleFood est la campagne annuelle d'émissions télévisées, de concerts et autres manifestations, lancée par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) en 1997; elle a pour vocation de contribuer à la réduction du nombre des personnes qui souffrent de la faim dans le monde.

Depuis son lancement, TeleFood a permis de recueillir plus de 9 millions de dollars. Plus de 1000 microprojets répartis dans plus de 100 pays sont financés par les fonds TeleFood.

Les donations au Fonds spécial vont directement à des projets locaux de développement en faveur des agriculteurs pauvres, en particulier les femmes, les jeunes (dans les écoles et les orphelinats) et les personnes handicapées et servent à financer des outils, semences et autres intrants essentiels dont ils ont besoin pour cultiver des plantes vivrières pour leur famille et leur communauté.

Nombre des projets sont aussi créateurs de revenus, fournissant ainsi aux agriculteurs et aux pêcheurs les liquidités dont ils ont vraiment besoin pour payer les soins de santé, le logement, l'éducation et d'autres biens et services de première nécessité.

Les budgets des divers projets sont limités à 10.000 dollars et tous les investissements doivent être effectués dans un délai de 12 mois.

La FAO Togo a marqué ce mardi le 25e anniversaire de cette initiative.

A cette occasion, des égreneuses et des pulvérisateurs ont été offerts à des groupements d’agriculteurs.

Le gouvernement veut faire de l'agriculture un secteur productif à haute valeur ajoutée.