Le Programme canadien de coopération volontaire Compétences, Leadership, Éducation (CLÉ) a pour objectif d’améliorer le bien-être économique et social des personnes les plus pauvres, les plus marginalisées et les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles, par une éducation de qualité.

Sept pays d’intervention sont visés par le programme, soit le Bénin, le Cameroun, la Guinée, Haïti, le Rwanda, le Sénégal et le Togo.

CLÉ vise aussi à accroître la participation des Canadiens, notamment des jeunes, au développement international.

‘Le programme a été lancé en 2020 au Togo. C’est un succès qui nous encourage à poursuivre nos actions sur place. Notre but est l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations les plus vulnérables’, explique Ingrid Flora Zanou, point focal du programme CLÉ.