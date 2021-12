Capacité d'innovation

Une start-up installée à Blanquefort (région de Bordeaux) a signé un contrat de 40 millions d’euros avec le Togo pour la fourniture, l’installation et la maintenance de 50.000 lampadaires solaires intelligents.

Sunna Design a bénéficié d’un financement du Trésor français dans le cadre du projet ‘Cizo’

Les lampadaires seront équipés de batteries résistantes aux fortes températures, et fabriqués dans l’usine située en Nouvelle Aquitaine.

‘Les lampadaires solaires constituent la seule solution pertinente pour apporter un service d’éclairage public et de connexion adapté aux populations qui vivent dans des zones hors réseaux’, indique Sunna Design.

'La confiance accordée par le gouvernement togolais – réputé visionnaire, précurseur et à haut niveau d’exigence dans les domaines de l’électrification rurale et du numérique – est une reconnaissance de la solidité du savoir-faire de Sunna Design et de notre capacité à innover et accompagner nos clients dans la durée', a déclaré Ignace de Prest, directeur général de l'entreprise.

Pour Mila Aziable, la ministre déléguée auprès du président de la République chargée de l’Energie, ce partenariat traduit la volonté du chef de l’État de rendre l'énergie accessible aux populations rurales en s’appuyant sur les solutions renouvelables.