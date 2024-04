Compact : énergie et numérique

La Millennium Challenge Corporation ("MCC") travaille avec le gouvernement pour élaborer un accord d'ici la fin de l'année 2024.

Le Togo a été sélectionné comme éligible au financement de la MCC à l'automne 2022.

Une analyse des contraintes à la croissance économique a été achevée en février 2023 et les autorités ont choisi de concentrer l'élaboration du Compact sur la résolution des contraintes dans les secteurs de l'énergie (coût élevé et fiabilité insuffisante) et du numérique (coût élevé et utilisation insuffisante des services numériques).

Les types de concepts d'investissement suivants sont envisagés et feront l'objet d'une évaluation, d'un affinement et d'une préfaisabilité supplémentaires afin de déterminer la combinaison la mieux alignée sur les priorités du gouvernement, la plus adaptée à la MCC et susceptible d'améliorer les conditions de vie de la population.

Dans le cadre de ce processus de développement, au cours des neuf prochains mois à partir d’Avril 2024, le gouvernement, avec le soutien de la MCC, prévoit d'entamer les procédures de passation de marchés pour l’acquisition de services de consultants et de biens (informatique).

Un avis général de passation des marchés vient d’être lancé par la Cellule de mise en oeuvre du programme Compact du Togo.