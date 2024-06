Coup de pouce aux producteurs de café et de cacao

Une cérémonie de remise de plants de cacaoyers, de caféiers et de plants agroforestiers aux jeunes producteurs des trois communes de la préfecture de Kloto s’est déroulée samedi dernier à Kpalimé.

Portée par l’ONG ‘Avenir de l’Environnement’ en collaboration avec la Fondation Kloto Missahöhe, cet événement a bénéficié de l’appui du Comité de Coordination de la Filière Café et Cacao (CCFCC) et du partenaire Suisse Association Morija.

Ces partenaires se sont engagés à soutenir les producteurs dans cette région.

65.000 plants de cacaoyers, 55.000 plants de caféiers et 18.000 plants agroforestiers ont été offerts.

En outre, 20 jeunes producteurs ont reçu des équipements agricoles dans le cadre du projet ‘New Generation’.

‘La filière café et le cacao représente l’identité et la valeur historique de Kloto’, a indiqué Emile Atigaku de la Fondation Kloto Missahöhe.

L’ONG ‘Avenir de l’Environnement’, dirigée par Prince Téfé Yawo Are, est très active dans cette zone.

Grâce à son action, plus de 400.000 plants ont été offerts aux producteurs depuis 3 ans et 200 hectares cacaoyers et de caféiers ont été créés.