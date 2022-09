Coup de pouce salvateur

De janvier à juin, plus d’un milliard de Fcfa a été mobilisé au profit des jeunes entrepreneurs. 1.459 très petites et moyennes entreprises (TMPE) ont vu le jour, tandis que plus de 50.000 emplois ont été créés, indique vendredi Togo Réveil.

La ministre du Développement à la base, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Myriam Dossou d’Almeida, s’est félicitée de ces résultats encourageants.