CPIA : bonnes performances

La Banque mondiale, dans son rapport 2021 sur l’évaluation des politiques et institutions nationales pour l’Afrique (CPIA 2021), confirme la progression du Togo sur les questions de gestion économique, du secteur public et des institutions ainsi que celles des politiques structurelles, d’inclusion sociale et d’équité, indique une note publiée jeudi par la présidence de la République.

Le CPIA est un outil de diagnostic annuel destiné aux pays d’Afrique subsaharienne qui peuvent bénéficier des financements de l’Association internationale de développement (IDA).

Etabli sur une période allant de janvier à décembre, ce rapport jauge la qualité des structures politiques et institutionnelles nationales, et leur capacité à soutenir une croissance durable et à réduire la pauvreté.

Les pays sont notés sur une échelle de 1 (note la plus faible) à 6 (note la plus élevée) pour 16 indicateurs regroupés dans quatre catégories : gestion économique ; politiques structurelles ; politiques d’inclusion sociale et d’équité ; gestion et institutions du secteur public.

L’objectif est de renseigner les pouvoirs publics sur l’impact des efforts déployés pour soutenir la croissance et lutter contre la pauvreté.

Les notes obtenues servent aussi à déterminer le volume des prêts concessionnels et des dons que la Banque mondiale accorde aux pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne.

Selon les statistiques de la Banque, parmi les quatre pays non fragiles ayant connu une évolution positive en matière de qualité de politiques publiques et d’institutions nationales en 2020, seul le Togo a pu opérer une avancée significative par rapport à son score de 3,3 en 2019.

Une note au-dessus de la moyenne des pays de la région ouest africaine et de la moyenne globale des 39 pays de l’Afrique subsaharienne, fixée par l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale.

‘Les pays non fragiles qui ont enregistré une augmentation de leur score global sont la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Rwanda et le Togo (…) Le Togo a continué d’afficher une bonne performance globale sur le CPIA, avec une augmentation de 0,2 point de son score global à 3,5 points’, indique la note de la présidence.

Et le document de préciser que le pays s’est surtout montré performant dans l’évaluation des politiques sociales avec un score de 3,7 en matière d’inclusion financière et une note de 3,5 en ce qui concerne l’égalité et l’équité genre.

La moyenne IDA pour ces deux secteurs sociaux étant de 3,3.