Crise alimentaire : appui budgétaire de la BAD

Le Togo va bénéficier du Programme de réponse à la crise alimentaire et de soutien d'urgence (PRCASUT).

Il s’agit d’une opération d’appui budgétaire en réponse à la crise préparée dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d’urgence.

Sa conception a tenu compte des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité et des dispositions du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) sur la politique d'accumulation de la dette non concessionnelle.

L’objectif du PRCASUT est de renforcer la souveraineté alimentaire et la résilience des petits producteurs agricoles face aux effets de la guerre en Ukraine, qui a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires de base et des intrants.

Ses objectifs spécifiques sont d’augmenter la production vivrière nationale pour réduire les importations alimentaires et d’établir un cadre institutionnel efficace de facilitation de l’accès des petits producteurs aux facteurs de production et à l’information agro-climatique.

Les mesures soutenues par le Programme contribueront à une meilleure production du maïs et du riz

Le PRCASUT est exécuté de juillet 2022 à décembre 2023 et permettra à 25.500 producteurs agricoles, dont 40% de femmes, de recevoir 500 tonnes de semences certifiées climato-résilientes et 7.700 tonnes de fertilisants, d’emblaver environ 25.500 hectares supplémentaires, de recevoir l’information agro-climatique et d’obtenir une production additionnelle d’environ 37.500 tonnes de céréales.