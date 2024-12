Des défis énergétiques majeurs pour la région

La Première ministre, Victoire Tomegah Dogbé, a ouvert mardi à Lomé le premier Sommet ouest-africain sur la coopération énergétique (WA-ECS), qui se tient jusqu'au 5 décembre.

Cette rencontre réunit des acteurs clés du secteur énergétique, des décideurs politiques, des experts techniques et des investisseurs pour examiner les enjeux, les défis et les opportunités dans le domaine de l’énergie en Afrique de l’Ouest.

Ce Sommet met en lumière les potentiels énergétiques inexploités de la région, notamment en matière de solaire, d’hydraulique et de gaz naturel, et vise à formuler des stratégies pour stimuler une croissance durable.

Il offre une plateforme pour débattre des projets en cours, des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables d’ici 2030 et des moyens de renforcer la résilience énergétique dans la région.

Dans son allocution d'ouverture, Victoire Tomegah Dogbé a rappelé l'urgence du moment.

‘Nous sommes face à une situation critique concernant l'accès à l'énergie. L'Afrique de l'Ouest est à un moment charnière dans l'exploitation de ses ressources énergétiques’.

Elle a également souligné que la faible accessibilité à l'électricité freine le développement économique et accentue les inégalités sociales, tout en appelant à une coopération régionale renforcée pour surmonter ces défis.

Selon Sédiko Douka, Commissaire aux Infrastructures de la Cédéao, les principaux défis incluent l’insuffisance de l’offre énergétique. Moins de 10 % des populations rurales ont accès à l’électricité, avec un taux global d’accès de seulement 56 %.

Il y a également le problème de la sécurisation des approvisionnements, notamment en gaz natureL

Enfin, avec une population ouest-africaine qui pourrait atteindre 800 millions d’habitants d’ici 2050, les infrastructures énergétiques actuelles seront rapidement dépassées.

Robert Koffi Messan Eklo, ministre des Mines et des Ressources énergétiques du Togo, a plaidé pour des solutions innovantes et une gestion intégrée des ressources. Il a proposé la mise en place d’agences spécialisées de la Cédéao pour coordonner les filières énergétiques et garantir une stabilité régionale.

‘Nos capacités de production actuelles, principalement thermiques, sont insuffisantes pour répondre à une demande en constante augmentation, ce qui entraîne des délestages pénalisants pour nos économies et nos populations’, a-t-il indiqué.