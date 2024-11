Des distributeurs d’eau pour une solution durable

L’ancienne star de la boxe togolaise, Prinze Lorenzo, s’est lancé dans un nouveau combat : celui de l’accès à l’eau potable pour tous.

Avec le soutien de partenaires allemands, il a créé la plateforme ‘Eau propre d’Afrique’, dédiée à la purification de l’eau grâce à des systèmes d’osmose inverse de technologie allemande. Cette eau est ensuite minéralisée avant d’être distribuée, avec l’aval de l’Institut National d’Hygiène (INH).

En seulement un an, plus de quinze distributeurs équipés de cartes magnétiques ont été installés dans différentes localités du pays, notamment à Lomé, Aného, Adétikopé et Kpéssi (région des Plateaux).

Ces distributeurs permettent d’accéder à de l’eau potable à un prix abordable. Une recharge de 500 Fcfa permet d’obtenir 2 500 litres d’eau, un coût accessible pour les foyers.

Cependant, Prinze Lorenzo va plus loin en rendant cet accès totalement gratuit pour les élèves dans les zones équipées. Des cartes magnétiques leur sont distribuées gratuitement pour qu’ils puissent s’approvisionner en eau potable à l’école ou à domicile.

Lorenzo ambitionne de couvrir tout le territoire avec ces dispositifs.

Pour aller encore plus loin, Prinze Lorenzo inaugure cette semaine des distributeurs mobiles, installés sur des tricycles solaires.

Dans cette phase pilote, Lomé et ses environs sont ciblés. Les tricycles seront déployés à des endroits stratégiques comme le Campus de l’Université de Lomé, le Grand Marché de Lomé et la frontière Togo-Ghana. Cette solution innovante permettra aux populations de s’approvisionner directement sur leur lieu d’activité.