Dynamique économique inclusive

La phase2 du Projet d’Appui à l’employabilité et à l’insertion des jeunes dans les secteurs Porteurs (Paeij-Sp) sera lancée prochainement

Il s’agit d’un programme initié par le ministère du Développement à la base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes.

Il répond à la préoccupation de l’emploi des jeunes au Togo et promeut l’entrepreneuriat dans les secteurs porteurs, notamment l’agriculture.

Le projet entend apporter une réponse conjoncturelle aux besoins d’insertion des jeunes via un appui à l’entreprenariat en particulier dans les chaines de valeur agricole.

Un appui spécifique aux populations déshéritées issues des villages vulnérables et enclavés est apporté afin de les connecter à la dynamique économique que l’initiative entend impulser en zone rurale.

Sa mise en œuvre a démarré en 2016 pour une durée de 5 ans.

Le Paeij-Sp est financé par l’Etat, la Banque africaine de développement (BAD), le Fragile States Facility et le Fonds spécial du Nigeria.

Les promoteurs du projet assurent que la phase 2 sera plus ambitieuse et encore plus inclusive.

‘Le défi consistera à consolider les résultats encourageants de la première phase et de booster la dynamique de création d’emplois’, a déclaré jeudi Kossivi Agbo, le coordonnateur du Paeij-Sp.

Le projet a permis de créer près de 56.000 emplois durables et 800.000 emplois saisonniers.