Eau : financement de la BID

Le Togo devrait recevoir un financement de 19 millions de dollars de la Banque Islamique de Développement (BID) pour améliorer l'approvisionnement en eau potable.

Selon le site spécialisé ‘Pumps Africa', l’appui est destinéà la mise en œuvre du programme d'eau et d'assainissement dans les préfectures de l'Adeta et de Kougnohou (région des Plateaux), de Djarkpanga (région du Centre) et d'Afagnan dans la région Maritime qui est de plus en plus touchée par la sécheresse.

Les travaux comprennent l'installation de 54,4 km de réseau pour augmenter la capacité de production d'eau potable (1 410 m3 par jour) et de traitement des eaux usées (30 m3 par jour).