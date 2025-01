Énergie, eau, agriculture : les progrès du PURS en chiffres

Le Programme d’urgence pour la région des Savanes (PURS) est une initiative du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables du nord du Togo, particulièrement touchées par les crises sécuritaires et économiques.

Le PURS cible plusieurs secteurs clés pour stimuler le développement local et renforcer la résilience des communautés.

Des progrès substantiels ont été réalisés depuis 2 ans, a confié dimanche Affoh Atcha-Dédji, le gouverneur de la région des Savanes.

Le taux d’électrification est passé de 29 % en 2021 à 42 % en 2023, avec plus de 15.000 foyers supplémentaires raccordés.

Dans le domaine de l’accès à l’eau, près de 80 000 nouvelles personnes ont bénéficié d’infrastructures hydrauliques, portant le taux de desserte en milieu rural de 64 % en 2021 à 73,5 % en 2023.

Le secteur agricole, pilier de l’économie régionale, a également bénéficié de nombreuses interventions dans le cadre du PURS. Parmi les réalisations, l’aménagement de 1 000 hectares de bas-fonds pour une exploitation agricole plus performante, la distribution de 21 000 tonnes d’engrais vivriers, visant à accroître la productivité des producteurs locaux et l’octroi de subventions à 542 opérateurs agricoles pour l’acquisition d’équipements, renforçant ainsi leurs capacités de production et leur compétitivité sur le marché.

Selon le gouverneur, les résultats du PURS sont ‘tangibles et déjà visibles’.

Ce dernier a tenu à rendre hommage à l’armée qui assure la sécurité de la population dans une zone sensible.