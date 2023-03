Energies renouvelables : l'IFAD-ENR prend corps

Le représentant pays de la Banque africaine de développement au Togo, Paterne Wilfrid Abiola, s’est rendu, le 8 mars dernier, avec plusieurs partenaires au développement, sur le chantier de construction de l’Institut de formation en alternance pour le développement-énergies renouvelables de Lomé (IFAD-ENR), destiné à renforcer les capacités du pays dans le secteur des énergies renouvelables, indique un communiqué publié mardi par la BAD.

Faisaient partie de la visite Sonja Wasseman, représentante résidente de la Banque allemande de développement KFW au Togo, Assima Katabale, directeur général de la branche bâtiment et énergies renouvelables de l’IFAD, Commi Nassini, directeur général adjoint et personne responsable des marchés publics de l'Agence éducation et développement, Nayadjakina Amah, directeur général des travaux publics et coordonnateur des projets routiers au ministère des Travaux publics, et Midassirou Daupoh Afo-Soule, directeur des opérations de l’Agence éducation et développement.

La construction de l’institut s’inscrit dans le cadre du Projet de réhabilitation de la route communautaire (CU9) Togo-Brukina Faso, financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement du Togo.

Érigé dans l’enceinte du Lycée technique d’Adidogomé, à Lomé, l’institut comptera à terme sept bâtiments, un plateau sportif et des espaces verts.

Doté d’une capacité d’accueil de 330 élèves par promotion, l’institut permettra aux jeunes de décrocher un bac professionnel spécialisé en énergies renouvelables – solaire, photovoltaïque, éolien et bioénergie. De quoi créer des emplois et combler le vide en termes de techniciens qualifiés en ce domaine, au Togo.

L’institut de formation en alternance pour le développement-énergies renouvelables entend renforcer l’enseignement professionnel et former du personnel qualifié, opérationnel dès l’issue de la formation. Disposer de diplômés qualifiés en ce domaine aidera également le Togo à instaurer un système de vérification efficace de la qualité des équipements importés sur toute la chaîne logistique dans le secteur des énergies renouvelables.

Financé à hauteur de 1,87 milliard de francs CFA dont 1,11 milliard de francs CFA pour les travaux de construction et 757 millions de francs CFA pour l’acquisition des équipements, le projet aidera le Togo à mieux lutter contre les changements climatiques.

Entamés il y a un an, en mars 2022, les travaux affichent un taux d’exécution d’environ 72 %. La livraison du chantier et de tous les équipements est prévue pour juillet 2023.

Saluant l’initiative, la représentante résidente de la KFW, Sonja Wasseman, a indiqué que l’Allemagne resterait mobilisée pour accompagner le développement de l’IFAD-ENR de Lomé.

Le responsable pays de la banque au Togo, Paterne Wilfrid Abiola a salué l’intérêt des partenaires au développement pour le projet. Après avoir apprécié la qualité des travaux exécutés, il a demandé aux entreprises de respecter les délais de fin des travaux, de fourniture et d’installation des équipements avec la qualité requise, pour que l’IFAD-ENR soit fin prêt en juillet 2023.

Le 31 janvier 2023, le portefeuille actif de la Banque africaine de développement au Togo comptait 16 opérations, pour un financement total de 310,34 millions d’euros.