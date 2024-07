Expansion et nouvelles infrastructures

Mardi à Lomé, l’Agence Éducation et Développement (AED), sous l’initiative présidentielle, a dressé un bilan des Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD) qu’elle supervise.

Le premier IFAD, spécialisé en aquaculture et situé à Elavagnon (préfecture de l’Est-Mono), a déjà formé deux promotions d’apprenants. Parmi les 113 apprenants de la première promotion, un impressionnant taux de 95 % d’installation professionnelle a été enregistré. Pour la deuxième promotion de 55 apprenants, l’AED a mis en place un mécanisme facilitant l’immersion professionnelle auprès des producteurs de poissons installés au barrage de Nangbéto (préfecture de l’Ogou).

Le directeur général adjoint de l’AED, Commi Nassini, s’est réjoui des progrès réalisés et a rassuré sur les prochaines étapes de cette initiative présidentielle. L’AED a annoncé l’ouverture prochaine d’un second IFAD spécialisé en élevage à Avétonou (préfecture d’Agou). Ce nouvel institut sera situé sur le même site où le chef de l’État a récemment lancé un projet ambitieux de développement de la filière avicole intégrée.

« D’ici la fin de cette année, le volet construction sera achevé. Sa particularité est qu’il s’agit d’un institut de formation juste à côté d’un centre de production qui pourra servir aux apprenants de champ d’expérimentation », a indiqué M. Nassini.

Le Togo compte actuellement un IFAD aquaculture, un IFAD élevage à Barkoissi (préfecture de l’Oti), et un IFAD bâtiment à Lomé, dont la première promotion est sur le point de finir. Pour la prochaine rentrée, l’agence prévoit d’accueillir jusqu’à 340 nouveaux apprenants : 60 pour l’IFAD aquaculture, 90 pour l’IFAD élevage, et 190 pour l’IFAD bâtiment.

L’AED poursuit ses efforts pour renforcer l’éducation et le développement au Togo, en s’appuyant sur la formation professionnelle en alternance. Les résultats obtenus et les projets en cours démontrent la pertinence et l’efficacité de cette initiative présidentielle, promettant un avenir prometteur pour les jeunes apprenants togolais et le secteur économique du pays.