Forte implication du PNUD

Le PNUD, le gouvernement, les représentants du secteur privé et de la société civile ont entamé mardi la revue annuelle des programmes et projets mis en œuvre en 2021 en lien avec la Feuille de route Gouvernementale 2020-2025.

Trois jours d'intenses travaux en présentiel et en virtuel pour apprécier les résultats obtenus, tirer les leçons pour une plus grande efficacité et efficience des actions en vue de l'élaboration des plans de travail 2022, souligne le Programme des Nations Unies pour le développement.

L’agence onusienne est très impliquée dans les domaines de la lutte contre le Covid-19, l’égalité du genre, l’agriculture, la santé et la promotion de la paix.

Le PNUD entend demeurer le partenaire privilégié du Togo pour la réalisation des objectifs nationaux de développement orientés vers la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

Le cycle de programmation pour la période 2019-2023 est axé sur le renforcement de la gouvernance et de l’état de droit, la croissance pour tous et l’accès de tous aux services de base, la promotion de la gestion durable des ressources naturelles et la résilience face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.