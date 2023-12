La filière pêche au Togo bénéficie du soutien de la Norvège et de la FAO.

Le programme ‘EAF-Nansen’ aide les pays à formuler une stratégie de gestion durable des ressources.

EAF-Nansen, également connu sous le nom de Programme mondial d'évaluation des ressources halieutiques par navire de recherche (EAF-Nansen), est une initiative conjointe de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) et de l'Institut norvégien de recherche marine (IMR).

Le projet tire son nom du navire de recherche norvégien Dr. Fridtjof Nansen, qui est utilisé pour mener des enquêtes sur les ressources halieutiques.

L'objectif principal est de renforcer la capacité des pays en développement à évaluer et à gérer durablement leurs ressources halieutiques.

Cela est réalisé grâce à des campagnes de recherche halieutique dans les zones maritimes des pays en développement, en mettant l'accent sur l'Afrique, notamment.

Les activités comprennent des enquêtes sur la biodiversité marine, la collecte de données sur les stocks de poissons et d'invertébrés marins, ainsi que la formation du personnel local dans ces pays pour qu'ils puissent ensuite mener leurs propres recherches.

EAF-Nansen joue un rôle crucial dans le développement durable de la pêche, en fournissant des informations essentielles pour la gestion responsable des ressources marines.

Il contribue également à renforcer la collaboration internationale dans le domaine de la recherche halieutique.

‘Nous achevons cette première phase du programme avec succès. Mais déjà pour ce qui concerne la FAO, nous renouvelons notre entière engagement et disponibilité à continuer avec le Togo’, a indiqué Oyetounde Djiwa, le chef de bureau de la FAO à Lomé.

Le secteur de la pêche emploie plus de 10.000 professionnels (pêcheurs et transformateurs) et participe au dynamisme de l’économie.