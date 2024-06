Kara, nouvelle zone de développement prioritaire

Le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) a été soumis à validation lundi.

Le SNAT est un outil stratégique mis en place par l'État pour organiser et orienter le développement territorial à l'échelle nationale. Il vise à assurer une répartition équilibrée des activités économiques, des infrastructures et des services sur l’ensemble du territoire afin de promouvoir un développement harmonieux et durable.

‘Demain se joue aujourd’hui et donc il faut donc anticiper dès à présent pour ne pas être surpris. Ce schéma est la réponse de l’image du Togo que nous souhaitons avoir à l’horizon 2045’, a indiqué Yendoubé Demakou, directeur de l’Orientation spatiale du territoire au ministère de la Planification du développement.

L’une des mesures phare est de faire de la ville de Kara (nord) une métropole d’équilibre pour contrebalancer le poids de la capitale.

La vision du SNAT est de travailler à une urbanisation équilibrée sur l’ensemble du territoire.