L’eau en partage

L’Autorité du Bassin du Mono (ABM) est née en 2014 de la volonté du Bénin et du Togo de se mettre ensemble pour assurer la gestion durable, équitable et concertée des ressources en eau et de l’environnement, à travers une organisation inter-étatique.

C’est le ministre de l’Eau du Bénin, Samou Seidou Adambi, qui assure depuis vendredi la présidence tournante à l’issue de la session ordinaire.

L’ABM, en dépit de la crise sanitaire, a poursuivi ses activités avec la signature de conventions avec l’UEMOA et la Cédéao.

‘Ces financements vont nous permettre de lancer les études de faisabilité pour la mise en place des aménagements hydro-agricoles en amont du barrage de Nangbéto et en aval du site du barrage d’Adjralala’, a indiqué Gnakpaou Dadja, le directeur exécutif de l’ABM.

Plusieurs projets sont dans les tuyaux comme l’initiative régionale pour l’eau et de l’environnement (IREE) évalué à 5 millions de dollars, et le Bouclier Mono d’un montant de 14 millions de dollars.

D'une superficie de 24.300 km², le bassin du Mono est partagé entre les deux pays : 21 300 km² pour le Togo et 3 000 km² pour le Bénin.

Il couvre une population estimée à près de 4 millions d’habitants (2010).