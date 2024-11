L'encyclique Laudato si devient réalité

Le Président Faure Gnassingbé a inauguré samedi à Djamdè (nord), le premier Centre international de ressourcement et d’écotourisme de Kara, dénommé Lumen Valley (Vallée de lumières).

La Lumen Valley est un projet ambitieux initié par les Frères de Saint-Jean.

La philosophie du projet est de construire un avenir durable avec les jeunes en intégrant des dimensions sociales, économiques, écologiques et spirituelles.

La Lumen Valley propose une école des arts et des métiers ainsi qu'un incubateur d'entrepreneuriat social. Ces structures ont pour mission d'aider les jeunes à valoriser leurs capacités et à créer de l'emploi dans leur région d'origine.

Le complexe comprend un centre de ressourcement éco-conçu, situé au cœur d'une réserve naturelle qui offre des infrastructures modernes telles qu'un centre de conférence international, des éco-lodges et un restaurant panoramique. Ce lieu favorise les échanges, le partage de connaissances et le ressourcement personnel.

La dimension spirituelle est incarnée par la présence du noviciat d'Afrique de la Congrégation des Frères de Saint-Jean et du prieuré qui anime le site. Les frères partagent leur recherche de vérité et de contemplation, offrant un cadre de prière et d'écoute fraternelle.

Située dans une région rurale avec peu d'emplois qualifiés mais dotée d'un fort potentiel, la Lumen Valley s'inscrit dans une politique de décentralisation et de développement touristique voulu par le gouvernement.

Le projet s'inspire de l'encyclique Laudato si' du Pape François, promouvant une économie et une écologie intégrales.

La Lumen Valley est une initiative holistique visant à former, ressourcer et accompagner les jeunes du Togo tout en intégrant des valeurs de solidarité, de spiritualité et de respect de l'environnement.

Les responsables de la congrégation ont salué l’’implication personnelle du chef de l’Etat dans la réalisation effective du projet.

Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement assistaient à la cérémonie.