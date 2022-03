La renaissance de la plaine de Mô

Le Projet de développement rural intégré de la plaine de Mô (PDRI-MO), lancé en 2011, a permis à cette région défavorisée de se développer.

Cette initiative avait pour but d’améliorer les conditions d'accès aux services sociaux de base et booster les revenus des agriculteurs (augmentation des revenus des populations d’au moins 20%) et permettre un renforcement des organisation paysannes villageoises.

Le volet alphabétisation, sécurité foncière, accès à l’eau potable, électrification, santé, éducation, n’était évidemment pas négligé.

Le PDRI est parti de l’idée simple qu’en matière de développement, il n’y a pas de fatalité. Il est financé par la BOAD, la BID et l'Etat.

Longtemps enclavée, cette plaine de 1.000 km2 au relief accidenté dispose pourtant de terres particulièrement fertiles.

Les autorités se sont données pour ambition d’y installer des zones d’aménagement agricole, des infrastructures scolaires et sanitaires, tracer des pistes rurales et des voies de desserte pour à la fois intégrer la région dans le circuit de distribution national et donner à la population des chances égales de développement.

Des routes et des pistes ont été réhabilitées, des ponts ont été construits ainsi que des bâtiments scolaires, des logements sociaux et des hangars pour le stockage de la production agricole. Plus de 50 forages ont été réalisés.

Ce projet, qui prendra fin en décembre 2022, à mobilisé plus de 15 milliards de Fcfa.

Le taux d’exécution physique est de 97%.

Selon les coordinateurs du PDRI-MO, il ne reste qu’à achever les travaux d’aménagement des Zones d’aménagement agricole planifiées.