La vision de l’OIT pour des emplois décents

L’ancien Premier ministre togolais et actuel Directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), Gilbert Houngbo, a pris part mercredi à une session intitulée “Closing the Jobs Gap” lors de la Réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos-Klosters, en Suisse.

Lors de cette session, qui réunissait des experts de l’emploi, des chefs d’entreprise et des responsables politiques, Gilbert Houngbo a mis en lumière les défis majeurs liés au manque d’emplois décents dans le monde. Il a souligné que la réduction des écarts en matière d’emploi est essentielle pour garantir une croissance inclusive, améliorer les conditions de vie et réduire les inégalités sociales.

« L’accès à un emploi décent n’est pas seulement une question économique, c’est un impératif social et humain. Les inégalités en matière d’emploi alimentent la pauvreté, l’instabilité et la migration, et il est urgent d’agir pour les réduire », a déclaré Gilbert Houngbo.

En tant que leader de l’OIT, Houngbo a rappelé les principes fondamentaux du travail décent, tels que définis par l’organisation, notamment des conditions de travail justes et sûres, une rémunération adéquate, l’égalité des chances pour tous, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Il a également mis en avant les défis spécifiques rencontrés par les pays en développement, comme ceux de l’Afrique, où le chômage des jeunes atteint des niveaux alarmants, exacerbant la précarité et freinant le développement économique.

Pour combler les écarts d’emploi, Houngbo a plaidé pour des investissements massifs dans l’éducation et la formation professionnelle, afin de préparer la main-d'œuvre aux exigences des marchés de demain, une collaboration renforcée entre les gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales pour créer des opportunités d’emploi et la promotion des technologies inclusives, qui permettent d’accélérer la création d’emplois sans marginaliser certaines catégories de travailleurs.

Davos 2025 : Un espace de dialogue global

La session “Closing the Jobs Gap” s’inscrit dans les discussions plus larges du Forum économique mondial, dont le thème cette année est “Collaboration for the Intelligent Age”. Ce thème met l’accent sur l’importance de la coopération internationale pour relever les défis globaux, notamment ceux liés au marché du travail et à l’évolution des technologies.

La participation de Gilbert Houngbo à cette session témoigne de son rôle actif sur la scène internationale en matière de politiques de travail. En tant qu’ancien Premier ministre togolais, il représente également l’engagement du Togo à s’inscrire dans les débats mondiaux pour un développement inclusif et durable.

Le Forum économique mondial continue d’être une plateforme cruciale pour explorer des solutions innovantes aux défis mondiaux, et la question de l’emploi reste l’une des priorités pour un développement global et inclusif.