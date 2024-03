Lancement d’un projet révolutionnaire pour l'aviculture

Dans un geste audacieux vers l’autosuffisance alimentaire et le développement économique, le président togolais Faure Gnassingbé a officiellement lancé, ce jeudi à Avétonou (préfecture d’Agou), un ambitieux projet de développement de la filière avicole intégrée.

Ce programme promet de transformer radicalement l'industrie avicole du Togo, en assurant la sécurité alimentaire, en modernisant le secteur et en améliorant les conditions de vie et les revenus des producteurs.

Au cœur de ce projet se trouve l'objectif de garantir la sécurité alimentaire au Togo. En mettant l’accent sur la production locale, le programme vise à rendre les poulets de qualité plus accessibles à la population togolaise à des prix abordables. Cette initiative répond à un besoin crucial de réduire la dépendance aux importations tout en encourageant la consommation de produits locaux.

Le projet prévoit l’aménagement et l’exploitation de 100.000 hectares dédiés à l’aviculture, signifiant une augmentation significative de la capacité de production nationale. De plus, avec la création d’une unité de fabrication de volaille capable de produire 450 tonnes par jour, d’une unité d’accouvage avec une capacité de 1.200.000 poussins, et d’un abattoir traitant 10.000 poulets par heure, le Togo se positionne comme un futur leader dans le secteur avicole régional.

Ces installations de pointe non seulement augmenteront la production de volaille mais assureront également que les standards de qualité et de sécurité alimentaire sont respectés, contribuant à la santé publique.

Un des piliers de ce programme est son engagement envers les producteurs locaux. En les intégrant dans une filière avicole modernisée et en renforçant les organisations de producteurs, le programme vise à améliorer significativement leurs revenus et leurs conditions de vie. Cette approche participative garantit que les bénéfices de la modernisation et de l’expansion de la filière avicole profitent à l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis les agriculteurs jusqu’aux consommateurs.

Le lancement de ce projet par le chef de l'Etat est une étape cruciale vers la réalisation de l’objectif d’autosuffisance alimentaire. En investissant dans la filière avicole, le Togo non seulement renforce sa sécurité alimentaire mais pose également les bases d’un secteur avicole moderne et compétitif.

Cette initiative ambitieuse reflète la détermination du Togo à exploiter pleinement son potentiel agricole, à améliorer la vie de ses citoyens, et à jouer un rôle de premier plan dans l’économie agricole de la région. Avec la mise en œuvre réussie de ce projet, l’avenir de l’industrie avicole togolaise s’annonce radieux, promettant prospérité et bien-être pour les producteurs et consommateurs togolais.