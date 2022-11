Larges consultations avec la Banque mondiale

La Banque mondiale organise jusqu’au 25 novembre la première phase des consultations avec les principaux acteurs de développement du Togo dans le cadre de l’élaboration du nouveau du Cadre de Partenariat Pays 2023-2027.

L'objectif de ces consultations est de s’assurer que la nouvelle stratégie du groupe de la Banque Mondiale reste bien alignée sur les grands axes des priorités actuelles et futures du gouvernement.

Ces discussions permettront de cerner les contours de la nouvelle stratégie, de s’assurer que les choix opérés par l’institution répondent aux attentes et sont conformes à la vision de développement du pays, déclinées dans le Feuille de route Gouvernementale 2020-2025.

Cette première étape implique le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et la Faitière des communes du Togo.

Une seconde phase, prévue en janvier/ février 2023, se tiendra avec les parlementaires, le secteur privé, les organisations de la société civile, les médias, les organisations de jeunes et les universitaires et d’autres acteurs.

‘Les consultations répondent au souci de la Banque mondiale d’impliquer tous les acteurs de développement du Togo dans le choix des priorités afin que ses interventions reflètent au mieux les aspirations des populations’, indique Fily Sissoko, responsable des opérations de la Banque mondiale à Lomé.

Le cadre de partenariat Pays 2017-2022 a permis à la Banque mondiale d’engager 1.28 milliards de dollars pour financer des actions de développement au Togo.

Les investissements réalisés ont touché les trois axes d’intervention de la stratégie : performance du secteur privé et création d’emploi ; prestation de services publics inclusifs pour renforcer le capital humain ; et durabilité et résilience environnementale.